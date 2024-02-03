Выяснилось, почему женщинам нужно спать больше, чем мужчинам

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о различиях в потребностях сна у мужчин и женщин. По ее словам, британские ученые выяснили, что представительницам слабого пола нужно спать на 15-30 минут больше, чем мужчинам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии