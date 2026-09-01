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Ключевая ставка до 2029 года: что прогноз ЦБ означает для вкладов, кредитов и личной стратегии

Ключевая ставка до 2029 года: что прогноз ЦБ означает для вкладов, кредитов и личной стратегии

Финансовый ландшафт меняется быстрее, чем кажется. Ещё в первой половине 2025 года ключевая ставка в России достигала 21% годовых, а к июлю 2026-го опустилась до 14%.

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