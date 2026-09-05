Путин: «Сириус» привлекает таланты со всей России, как магнит

Федеральная территория «Сириус» эффективно привлекает одарённых специалистов со всей России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
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