В Поморье ожидают новые поставки бензина от крупных нефтяных компаний

Глава региона Александр Цыбульский заявил, что объём поставок «Лукойла» уже увеличили вдвое, а часть НПЗ пока остаётся на ремонтеГлава региона Александр Цыбульский заявил, что объём поставок «Лукойла» уже увеличили вдвое, а часть НПЗ пока остаётся на ремонтеСитуация с поставками бензина в Архангельскую область остаётся напряжённой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым