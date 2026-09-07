В Поморье ожидают новые поставки бензина от крупных нефтяных компаний

Глава региона Александр Цыбульский заявил, что объём поставок «Лукойла» уже увеличили вдвое, а часть НПЗ пока остаётся на ремонтеГлава региона Александр Цыбульский заявил, что объём поставок «Лукойла» уже увеличили вдвое, а часть НПЗ пока остаётся на ремонтеСитуация с поставками бензина в Архангельскую область остаётся напряжённой.