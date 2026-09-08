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Женщина погибла в ДТП с грузовиком на Дмитровском шоссе в Москве

На севере Москвы, на Дмитровском шоссе в районе дома № 49, произошла дорожно-транспортная авария с участием автомобиля Hyundai и грузового автомобиля.

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