Дмитрий Артюхов принял участие в Параде Победы в Салехарде

В городах Ямала прошли мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В Салехарде праздник выразился в торжественном параде, где губернатор Дмитрий Артюхов вместе с парадными расчетами прошел по проспекту Молодежи.
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