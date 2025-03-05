Кирилл Молчанов: Зеленский уходит в отставку?

Зеленский уходит в отставку из-за секретных переговоров? Почему интриги в коридорах власти вызвали панику? Какие ультимативные требования были предъявлены Зеленскому? Инсайдер сообщает, что Зеленский уходит в отставку.
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