Эксперт Федутинов: дроны для атаки Казани могли запустить с территории РФ

АЖ

Александр Жигилий

Так это же не комнатные БПЛА, которые в гараже можно собрать! Это либо с Казахстана( что не исключено) так как наша ПВО молчит, а этого не может быть в принципе! Пропустить может, но средства фиксации должны отметить пролет! Вот в этом пока нет ясности!