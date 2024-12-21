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Эксперт Федутинов: дроны для атаки Казани могли запустить с территории РФ

Эксперт Федутинов: дроны для атаки Казани могли запустить с территории РФ

Эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов не исключил возможность запуска с территории РФ беспилотников, атаковавших 21 декабря утром Казань.

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Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
Так это же не комнатные БПЛА, которые в гараже можно собрать! Это либо с Казахстана( что не исключено) так как наша ПВО молчит, а этого не может быть в принципе! Пропустить может, но средства фиксации должны отметить пролет! Вот в этом пока нет ясности!
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13 час.
Eduard
Они небольшие вполне на микро автобусе перевезти можно!
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12 час.
ВД
Вовладар Даров
Тут и так ясно, запущены с территории России!!!
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1 час.

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