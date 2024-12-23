Трамп вновь заговорил о покупке Гренландии

Избранный президент США Дональд Трамп назвал «абсолютной необходимостью» для США получить в собственность Гренландию, таким образом он прокомментировал свое решение назначить нового американского посла в Дании, которая владеет этим островом.
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