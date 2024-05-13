В Калужской области не хватает денег на замену магистральной водопроводной трубы

Замена участка магистрального водопровода в Людиново стала настоящей проблемой для местных властей. Гнилую трубу не могут поменять из-за нехватки денегЗамена участка магистрального водопровода в Людиново стала настоящей проблемой для местных властей.
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