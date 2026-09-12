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Мировое обозрение

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С 1 октября пенсионеры получат доплаты ко Дню пожилого человека. Сколько они составят

С 1 октября пенсионеры получат доплаты ко Дню пожилого человека. Сколько они составят

1 октября в России отмечается Международный день пожилого человека, и в ряде регионов к этой дате приурочены дополнительные единовременные выплаты пенсионерам.

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