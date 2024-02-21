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Лидер немецкой автономии Крыма призвал разорвать договор с Германией

Лидер немецкой автономии Крыма призвал разорвать договор с Германией

РИАМО - 21 фев. Глава немецкой национально-культурной автономии и депутат парламента Крыма Юрий Гемпель призвал разорвать договор "Об окончательном урегулировании в отношении Германии", подписанный в 1990 году, сообщает РИА Новости.

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