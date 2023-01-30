Семейная пара из Краснодарского края предстанет перед судом за мошенничество

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении супружеской пары из Сочи в возрасте 66 и 69 лет по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ.
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении супружеской пары из Сочи в возрасте 66 и 69 лет по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ.
Свежие комментарии