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Семейная пара из Краснодарского края предстанет перед судом за мошенничество

Семейная пара из Краснодарского края предстанет перед судом за мошенничество

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении супружеской пары из Сочи в возрасте 66 и 69 лет по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ.

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