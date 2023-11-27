Почему Западу выгодна заморозка украинского фронта

Ситуация простая: киевский режим победить хочет, но не может. Нет ресурса. Его хватает только для утилизации малороссов-украинцев (в основном с «москальских» восточных и юго-восточных областей) и превращения Левобережья в Руину-2.
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