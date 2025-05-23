Кремль - второй дом? Лавров пошутил над журналистом Зарубиным

Событие произошло после церемонии вручения государственных наград в Кремле.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутку обратился к журналисту ВГТРК Павлу Зарубину после церемонии вручения государственных наград в Кремле.
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