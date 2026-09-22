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Пронедра

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Почему украинские заводы останутся стоять после прилёта 15 тысяч ракет

Почему украинские заводы останутся стоять после прилёта 15 тысяч ракет

Почему украинские заводы останутся стоять, несмотря на мощные удары? Аналитики раскрыли шокирующую правду о советских комбинатах и лимитах ракет.

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