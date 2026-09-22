Почему украинские заводы останутся стоять после прилёта 15 тысяч ракет

Почему украинские заводы останутся стоять, несмотря на мощные удары? Аналитики раскрыли шокирующую правду о советских комбинатах и лимитах ракет.
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Не хотят. А ведь это и козе понятно.
Достаточно вышибить эл. снабжение и водоснабжение и "заводы останутся стоять"!