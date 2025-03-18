Зеленскому с Макроном и Шольцем не хватает «деталей» переговоров Трампа и Путина

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что ему известно о переговорах президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, и он поддерживает принятое в их ходе решение прекратить на 30 дней удары по энергетическим объектам.
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