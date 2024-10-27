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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» уволил Уланова. 55-летний тренер работал с защитниками

55-летний специалист отвечал за работу с защитниками. В последних четырех матчах красно-белые пропустили 18 шайб.

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