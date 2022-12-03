Идеология насилия: как и кем взращивался нацизм на Украине

С начала вооруженного конфликта на Донбассе киевским режимом создано около 50 новых нацформирований. В их состав вошли неонацисты и уголовники-рецидивисты, которые прославились жестокими убийствами, мародерством, пытками и похищениями людей.
С начала вооруженного конфликта на Донбассе киевским режимом создано около 50 новых нацформирований. В их состав вошли неонацисты и уголовники-рецидивисты, которые прославились жестокими убийствами, мародерством, пытками и похищениями людей.
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