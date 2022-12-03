НТВ

1 510 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Горюнова
    Получается, что Иран совершает то же самое что так называемый коллективный Запад по отношению к Украине. Им значит мо...ВМС США перехвати...
  • Людмила
    Пиндосы привыкли что только они самые, самые...вот и не могут простить такой оплеухи от Сноудена.Госдеп США: получ...
  • Людмила
    Покажите им нашу ракету, который расхерачит этот самолёт.В США впервые пок...

Идеология насилия: как и кем взращивался нацизм на Украине

Идеология насилия: как и кем взращивался нацизм на Украине

С начала вооруженного конфликта на Донбассе киевским режимом создано около 50 новых нацформирований. В их состав вошли неонацисты и уголовники-рецидивисты, которые прославились жестокими убийствами, мародерством, пытками и похищениями людей.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх