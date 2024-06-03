Ведущие эксперты приедут на Средний Урал обучать самозанятых

В июне в пяти городах Свердловской области состоится форум «Сам-Занятый», на котором выступят ведущие федеральные эксперты в сфере искусственного интеллекта, цифровых инструментов продвижения и онлайн-торговли.
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