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"Спасибо, не расстреляли": Пашутин поражен гуманностью россиян к подлой Вайкуле

"Спасибо, не расстреляли": Пашутин поражен гуманностью россиян к подлой Вайкуле

Песни собирающей деньги для карателей, боевиков и националистов ВСУ Лаймы Вайкуле запретили к эфиру в России.

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Комментарии
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ОM
Оффсайд Meinstrim
Так и есть.Поддерживаю.Все правильно сказал.
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15 час.
ДЗ
Денис Замилов
Все что я узнал про вайкуле я узнал против своей воли зачем вообще обсуждать эту накипь в помойку ее и не вспоминать  как небыло
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8 час.

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