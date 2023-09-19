"Спасибо, не расстреляли": Пашутин поражен гуманностью россиян к подлой Вайкуле

Утро.ruКультураПодписаться"Спасибо, не расстреляли": Пашутин поражен гуманностью россиян к подлой ВайкулеПесни собирающей деньги для карателей, боевиков и националистов ВСУ Лаймы Вайкуле запретили к эфиру в России.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииОMОффсайд MeinstrimТак и есть.Поддерживаю.Все правильно сказал.Ответить15 час.ДЗДенис ЗамиловВсе что я узнал про вайкуле я узнал против своей воли зачем вообще обсуждать эту накипь в помойку ее и не вспоминать как небылоОтветить8 час.
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