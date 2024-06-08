В Карелии в День республики возложили цветы к Вечному огню

От имени Главы региона Артура Парфенчикова Премьер-министр Правительства республики Александр Чепик поздравил ветеранов, жителей и гостей Карелии с праздником и возложил цветы к мемориальному комплексу «Вечный огонь» в Петрозаводске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии