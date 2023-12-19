Кандидат в президенты США Хейли высмеяла возраст Байдена в предвыборном ролике

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший постпред страны при ООН Никки Хейли в своем предвыборном ролике назвала действующего президента Джо Байдена "слишком старым" для занимаемой должности, а конгресс – "самым эксклюзивным домом престарелых в Америке".