Путин рассказал, как работал переводчиком на встрече Собчака с Колем

СОЧИ, 7 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, как «работал» переводчиком на встрече бывшего канцлера Германии Гельмута Коля с экс-мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.
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