Тысячи сотрудников атакованного ВСУ склада Wildberries в Краснодаре ждут помощи. В компании рассказали о мерах поддержки пострадавшим

Тысячи сотрудников атакованного ВСУ склада Wildberries в Краснодаре ждут помощи. В компании рассказали о мерах поддержки пострадавшимРедакция «Живой Кубани» направила запрос в Wildberries о ситуации с сотрудниками и предпринимателями, пострадавшими от атаки беспилотников на логистический центр в Краснодаре.