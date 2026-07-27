Тысячи сотрудников атакованного ВСУ склада Wildberries в Краснодаре ждут помощи. В компании рассказали о мерах поддержки пострадавшим

Тысячи сотрудников атакованного ВСУ склада Wildberries в Краснодаре ждут помощи. В компании рассказали о мерах поддержки пострадавшимРедакция «Живой Кубани» направила запрос в Wildberries о ситуации с сотрудниками и предпринимателями, пострадавшими от атаки беспилотников на логистический центр в Краснодаре.
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