Риелтор Маньянова: рефинансирование выгоднее в первой половине срока ипотеки

Риелтор Марина Маньянова рассказала, что рефинансирование ипотеки стоит рассматривать при снижении ставки хотя бы на 3—4 процентных пункта, однако это не гарантирует экономии.
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