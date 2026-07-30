Страна и люди
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Страна и люди

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В Эссексе что-то сильно рвануло, Холмс! Наши покурили или Петров с Бошировым?

В Эссексе что-то сильно рвануло, Холмс! Наши покурили или Петров с Бошировым?

Александр Ростовцев.   В минувшую субботу из британского Эссекса пришло сообщение: сильный взрыв и последующий пожар, сопровождаемый вторичными детонациями, практически уничтожил местный производственный комплекс.

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Комментарии
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Надежда
Наши вечные &quot;туристы&quot; поехали одним глазком глянуть на Биг-Бен и Тауэрский мост?)🤔
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1 м.
ВУ
Владимир Уфимцев
Неужели  возродили в ФСБ отдел &quot;имени товарища СУДОПЛАТОВА&quot;?...
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1 м.
Игорь Максаков
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
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1 м.