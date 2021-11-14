На Камчатке провели информационную акцию «Военная служба по контракту - твой выбор»

На Камчатке провели информационную акцию «Военная служба по контракту - твой выбор»

По результатам акции около 30 студентов изъявили желание связать свою дальнейшую жизнь со службой в Вооруженных силах РФ по контракту.

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