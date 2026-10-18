Октябрь в Вышнем Затоне всегда пах мокрой липовой корой, антоновскими яблоками, которые забыли снять с верхних веток до первых заморозков, и тем особенным, сладковато-терпким холодком, какой поднимается на рассвете со стороны соснового бора и старой речной пристани.
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