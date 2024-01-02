«Я дала тебе денег на внучку, ты не имела право тратить их на оплату долгов по ЖКХ!» – заявляет бывшая свекровь, и впредь требует отчитываться за ее подарки— Три года мы с парнем вместе прожили, – рассказывает тридцатидвухлетняя Нина.