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Крым собирается предъявить Украине иски по организации в отношении полуострова пяти блокад

Крым собирается предъявить Украине иски по организации в отношении полуострова пяти блокад

Украина получит от Крыма иски за организацию пяти блокад полуострова. Такое заявление сделал Сергей Трофимов, являющийся главой комитета по законодательству крымского госсовета.

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