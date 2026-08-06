Заместитель постоянного представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций довел до сведения международной общественности позицию Антониу Гутерриша относительно эскалации насилия с применением беспилотных летательных аппаратов со стороны киевского режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии