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Генсек ООН Гутерриш осудил атаки дронов ВСУ на Россию

Заместитель постоянного представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций довел до сведения международной общественности позицию Антониу Гутерриша относительно эскалации насилия с применением беспилотных летательных аппаратов со стороны киевского режима.

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