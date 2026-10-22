Некоторое время назад в интернете появилось объявление, которое трудно было не заметить. В одном из подмосковных домов культуры собирались отметить День учителя, а главной приглашенной звездой должна была стать народная артистка РФ Лариса Долина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Последний полёт Г...
- И Зеленский предлож...
- Последний полёт Г...
Опять реклама очередной бывшей звезды? "Девушке" которой пошел 8 десяток лет! Боюсь кому-то неймется и хочется Долину приравнять к Пугачевой! А с квартирой Долиной не все так просто! Не она сама свою недвижемость продавала, что-то в этой истории не так!
фарш как и имя обратно не перекрутить, померла так померла, а народ как доктор сказал в морг, значить........
Тридцать лет назад я приглашал Долину на день города. Сначала она увеличила свой гонорар от первоначального в два раза. Причем оплата должна быть наличными в валюте и она за получение этих денег расписываться не будет На концерте для ветеранов экспедиции я и мой шеф подошли с букетами, но она развернулась к нам задницей, заявила, что ей петь надо и ушла. На площади, где собрались жители, она объявила, что когда будет петь никто не должен плясать, а просто стоять по стойке смирно. Когда начала петь, люди пустились в пояс, она замолчала и ушла со сцены. И так повторялось несколько раз. Всего исполнила три песни и ушла совсем. Я сказал директору дома культуры, чтобы он попросил её оставить свой автограф на своей афише. Так делали все артисты, которых мы приглашали.Она услышала наш разговор и сказала: а это ещё зачем? Я ей ответил: действительно зачем, разве что за испорченный праздник, вот стоит машина, садитесь в неё и езжайте в аэропорт. На том и расстались.