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Каллас: Эстония намерена прекратить финансирование образования на русском языке

Каллас: Эстония намерена прекратить финансирование образования на русском языке

Эстонская сторона собирается прекратить финансирование образования на русском языке. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступила руководитель правительства прибалтийский республики Кая Каллас.

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