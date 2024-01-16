Каллас: Эстония намерена прекратить финансирование образования на русском языке

Эстонская сторона собирается прекратить финансирование образования на русском языке. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступила руководитель правительства прибалтийский республики Кая Каллас.
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