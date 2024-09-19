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Глава Одесской области Кипер: подписано распоряжение о сносе памятника Пушкину

Глава Одесской области Кипер: подписано распоряжение о сносе памятника Пушкину

Памятник русскому поэту Александру Пушкину демонтируют в Одессе. Распоряжение подписала военная администрация Одесской области, об этом сообщил ее глава Олег Кипер в интервью, опубликованном в YouTube-канале «Сила городов».

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