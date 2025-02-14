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Щербаков: на Нахимовском проспекте отремонтируют жилой дом 1959 года

Щербаков: на Нахимовском проспекте отремонтируют жилой дом 1959 года

В Нагорном районе согласован проект капитального ремонта многоквартирного дома. Об этом сообщил Иван Щербаков, председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), который входит в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.

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