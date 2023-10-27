Футболисты сборной России Соболев и Головин сыграли в BetBoom Showmatch 5x5 по Dota 2

Вечером 25 октября состоялся BetBoom Showmatch 5x5 по Dota 2. Участие приняли команды Team Red и Team Yellow, а в составах были не только киберспортивные стримеры Cheatbanned и Relaxcis, но и футболисты – Александр Головин («Монако») и Александр Соболев («Спартак»), а также президент Broke Boys Артем «Райзен» Кузьмин.