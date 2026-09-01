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Ленинградская область: массовая рассылка ложных сообщений о взрывных устройствах

Ленинградская область: массовая рассылка ложных сообщений о взрывных устройствах

Под угрозой оказались около десяти объектов, включая школы, детские сады и больницы. Губернатор Александр Дрозденко назвал происходящее информационной атакой и подчеркнул, что сообщения проверяют силовые структуры, а меры безопасности усилены.

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