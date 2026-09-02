Fox News: США усилили экономическую блокаду Ирана

Министр финансов США Бессент заявил о беспрецедентной экономической блокаде Ирана. Дональд Трамп подтверждает открытость Ормузского пролива для судоходства, при этом на Иран наложена морская блокада.
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