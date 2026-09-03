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Китай заблокировал коммюнике G20. Удар по США. России есть, чему поучиться

Китай заблокировал коммюнике G20. Удар по США. России есть, чему поучиться

Китай оказался единственной страной из "Большой двадцатки" (G20), которая отказалась поддержать совместное коммюнике по итогам встречи министров финансов и глав центральных банков в Эшвилле, штат Северная Каролина.

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