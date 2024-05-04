В США принялись поднимать цену на газ

Глобальный газовый рынок страдает от перепроизводства и низкой цены. Уже одной этой совокупности обстоятельств достаточно, чтобы погубить перспективную отрасль, ставку на которую делает сырьевое лобби США.
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