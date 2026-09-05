За семь месяцев 2026 года оборот общепита в Удмуртии составил 23 млрд рублей

Ижевск. Удмуртия. С января по июль 2026 года в Удмуртии оборот оптовой торговли составил 352 млрд рублей.
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