Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

20 978 подписчиков

Подробный свежак от Gallup об отношении американцев к конфликту на Украине и роли США

Подробный свежак от Gallup об отношении американцев к конфликту на Украине и роли США

 Счетовод      Крупнейшая социологическая контора  США и мира  Gallup  провела в первой половине октября (4-16 числа)  опрос американцев на предмет отношения к  военному конфликту на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Ипатов
Если бы им (американцам) кто подробно разъяснил, что рост цен, и на их заправках прежде всего, напрямую связан с поддержкой их же политиками войны на Украине, желающих продолжать оказывать эту помощь, вполне возможно, резко поубавилось бы
Ответить
18 час.
Иван Агеев
Им уже объяснили, что Путин поднял цены.
Ответить
9 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
М. Задорнов, царство ему небесное, при жизни часто повторял про американцев - &quot;Ну, тупые!!!&quot;. Там объяснять бесполезно, большинство не поймёт.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх