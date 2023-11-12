Подробный свежак от Gallup об отношении американцев к конфликту на Украине и роли США

Сергей Ипатов

Если бы им (американцам) кто подробно разъяснил, что рост цен, и на их заправках прежде всего, напрямую связан с поддержкой их же политиками войны на Украине, желающих продолжать оказывать эту помощь, вполне возможно, резко поубавилось бы