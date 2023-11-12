Счетовод Крупнейшая социологическая контора США и мира Gallup провела в первой половине октября (4-16 числа) опрос американцев на предмет отношения к военному конфликту на Украине.
Подробный свежак от Gallup об отношении американцев к конфликту на Украине и роли США
Комментарии
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Сергей Ипатов
Если бы им (американцам) кто подробно разъяснил, что рост цен, и на их заправках прежде всего, напрямую связан с поддержкой их же политиками войны на Украине, желающих продолжать оказывать эту помощь, вполне возможно, резко поубавилось бы
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18 час.
Иван Агеев
Им уже объяснили, что Путин поднял цены.
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9 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
М. Задорнов, царство ему небесное, при жизни часто повторял про американцев - "Ну, тупые!!!". Там объяснять бесполезно, большинство не поймёт.
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8 час.
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