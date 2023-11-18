Загрутдинов: в Москве в Фили-Давыдкове начали строить жилые корпуса по реновации

В Западном округе Москвы приступили к возведению трех жилых корпусов по программе реновации. Они будут разносекционными и переменной этажности, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
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