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Царьград

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17 сентября: чьи именины отмечают в этот день

17 сентября: чьи именины отмечают в этот день

17 сентября в церковном календаре отмечено сразу несколько именин. Этот день объединяет мужские и женские имена, каждое из которых связано с определённой историей и духовным смыслом.

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