Василий Апасов: Трамп оставит TikTok в США?

Трамп попросил Верховный суд приостановить действие закона, который может привести к запрету TikTok. Дональд Трамп обратился в Верховный суд США с просьбой приостановить действие закона, который может запретить популярное приложение TikTok в стране, если китайская компания ByteDance не продаст его американскому владельцу.