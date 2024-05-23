Ренато Усатый: "Для решения этой проблемы не нужны кредиты и не нужно менять законодательство"

Вице-премьер, министр иностранных дел Молдовы Михаил Попшой должен срочно встретиться со своей румынской коллегой Луминицей Одобеску для обсуждения и решения проблем молдавских граждан, которые получают запрет на выезд в европейскую зону.
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