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Анастасия Шпилевая: «Танцы на льду движутся в правильную сторону. Сильно радует, как вырос уровень»

Тренер по фигурному катанию Анастасия Шпилевая считает, что уровень танцев на льду серьезно вырос. – Ты завершила карьеру относительно недавно, но по меркам фигурного катания уже прошел значительный промежуток времени.

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