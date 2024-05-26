Чикунова, Андреева и donk победили в спортивной номинации рейтинга Forbes 30 до 30

Forbes обнародовал победителей в рейтинге 30 самых перспективных россиян до 30 лет в 2024 году. В номинации «Спорт и киберспорт» лучшими стали рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова (19 лет), теннисистка Мирра Андреева (17 лет) и игрок в CS:GO команды Team Spirit Данил «donk» Крышковец (17 лет).