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Царьград

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"Герани" пошли косяком. Украину трясёт от взрывов. Повсюду столбы огня – первые кадры очевидцев

"Герани" пошли косяком. Украину трясёт от взрывов. Повсюду столбы огня – первые кадры очевидцев

Украину трясёт от взрывов в результате многочисленных прилётов "Гераней". Повсюду столбы огня – очевидцы публикуют первые кадры с мест.

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